OGLASIO SE BATUT, RASTE BROJ RESPIRATORNIH INFEKCIJA: Zbog gripa zabranjene posete, a vrhunac se tek očekuje

AKO je suditi po najnovijem izveštaju "Batuta", u Srbiji raste broj respiratornih infekcija, ali i oboljenja sličnih gripu.

Kako "Batut" navodi u najnovijem izveštaju, u nedelji od 27. januara do 2. februara bilo je 14.081 oboljenja sličnih gripu, a to je porast u odnosu na prethodnu nedelju kada je bilo 13.429. Najviše je obolelih među decom do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina.

Takođe je porastao i broj akutnih respiratornih infekcija. Naime, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija porastao je za 4.000 u odnosu na prethodni izveštaj. Registrovano je 17.229, a bilo je 13.195.

Zbog gripa su već zabranjene posete u većini bolnica, a vrhunac se tek očekuje.

