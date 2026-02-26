GROBARI U ŠOKU! Košarkaš Partizana slavio poraz crno-belih u Istanbulu (VIDEO)
PARTIZANOVA sezona košmara i dalje traje.
Kada je Željko Obradović stvorio "moćan tim" tokom prethodnog leta bilo je optimista koji su čak pucali i na fajnal for Evrolige. A onda totalno rasulo, promašeni igrači, porazi, povreda Karlika Džonsa i odlazak najvećeg trenera svih vremena. Loše stvari su se ređale kao na tacni u Humskoj, da bi debakl od Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća zakucao ekser u crno-beli sanduk.
Ipak, povratkom Karlika Džonsa čini se da će se malo i Partizan dići gledajući meč u Istanbulu i poraz od Fenerbahčea. Ali, "kasno Marko na Kosovo stiže". I ne samo da ne idu rezultati u Humskoj, već je i atmosfera blago je reći užasna.
Navijači Partizana su u totalnom šoku posle onoga što su videli u Istanbulu. Crno-beli su izgubili od Fenera, ali jedan detalj na kraju meča sve je iznenadio. Karlik Džons je imao šut za produžetak, nije pogodio, a šta je radio Dvejn Vašington?
On kao da je slavio poraz svog tima... Njegova reakcija bila je više nego čudna:
Navijačima ništa nije bilo jasno, da li je mislio da je lopta prošla kroz obruč ili je ljut što nije uzeo on šut? Teško je objasniti...
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan se rešio čoveka koji je razvalio Humsku
26. 02. 2026. u 08:27
RASTU ŠANSE PARTIZANA! Prvak Evrope desetkovan čeka crno-bele!
25. 02. 2026. u 14:10
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
SRPSKI šampion večeras brani gol prednosti protiv Lila u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona (21.00). Zvezda je bila bolji rival na prvom susretu, ali ne sme se opustiti i mora odigrati novu sjajnu utakmicu kako bi se prošla dalje i tako zakazala obračun sa Lionom/Aston vilom.
26. 02. 2026. u 07:00
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)