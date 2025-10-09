KAKVA SENZACIJA U ŠANGAJU! Novak Đooković ako prođe Bergsa igraće protiv 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa

NAJVEĆA iznenađenje teniske sezone desilo se u Kini.

Naime, Valentin Vašero, 204. teniser sveta koji igra pod zastavom Monaka, plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju.

Iako potpuni autsajder, Vašero je savladao Holgera Runea rezultatom 2:1 (2:6, 7:6, 6:4).

Meč je rešen tako što su grčevi potpuno onemogućili Danca čak i da stoji na terenu, te je u poslednjim poenima bio potpuno bespomoćan.

Vašero je to iskoristio i tako došao do najvećeg uspeha u karijeri, s tim da mu se mora odati priznanje i za prethodno što je učinio.

U drugom setu je bio na rubu poraza, ali je u taj-brejk zaigrao fenomenalno i sprečio eliminaciju, a kasnije uz grčeve Runea uspeo da slavi.

Inače, ovo je bio njegov šesti meč u Šangaju, od kojih je jedan dobio predajom Mahača, a u ostalih pet je, pazite sada, u svih pet je gubio prvi set i onda preokretom uspevao da slavi trijumf.

U borbi za finale u Šangaju rival će mu biti pobednik meča koji sledi, između Belgijanca Zizua Bergsa i srpskog tenisera Novaka Đokovića.