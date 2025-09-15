RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANJENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!

Slovenački košarkaški as Luka Dončić, postao je vlasnik prestižne vile na Manheten Biču, a za nekadašnji dom bivše teniske šampionke Marije Šarapove izdvojio je 25 miliona dolara i osigurao sebi luksuzno prebivalište uz okean, javljaju američki mediji.

Moderna vila, izgrađena u japanskom arhitektonskom stilu, nalazi se na parceli od 2.300 kvadratnih metara i nudi prelep pogled na Tihi okean, prenosi RTV Slovenija.

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, a poseduje čak i privatnu dvopružnu kuglanu (fotografije i video zapis nešto niže u tekstu).

Šarapova je parcelu kupila 2012. godine za 4,1 milion dolara i naredne tri godine gradila kuću po svojim željama.

Porodica se odlučila na prodaju da bi provodila više vremena u Evropi, a sve više vremena provode i u svojoj letnjoj rezidenciji na Floridi.

Nekadašnja petostruka pobednica Grend slem turnira danas je u penziji i verena je za britanskog biznismena Aleksandra Gilkesa.

Dončićeva ponuda malo je premašila traženu cenu od 24,995 miliona američkih dolara (oko 21,3 miliona evra), a strani mediji ocenjuju da je Dončić, dajući višu ponudu, pokazao veliku odlučnost da kupi vilu.

Podsetimo, slovenački košarkaš preselio se u Los Anđeles u februaru ove godine nakon razmene iz Dalasa, gde je igrao od 2018. godine.

Sa Lejkersima je, nakon sezone 2024/25 u kojoj su stigli do četvrtfinala Zapadne konferencije, potpisao unosno trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona američkih dolara (oko 140,6 miliona evra).

