Tenis

RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANJENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!

Новости онлине

15. 09. 2025. u 16:37

Slovenački košarkaški as Luka Dončić, postao je vlasnik prestižne vile na Manheten Biču, a za nekadašnji dom bivše teniske šampionke Marije Šarapove izdvojio je 25 miliona dolara i osigurao sebi luksuzno prebivalište uz okean, javljaju američki mediji.

РУСИЈА И СЛОВЕНИЈА ЗАПАЊЕНЕ: Лука Дончић дао 25 милиона долара Марији Шараповој!

Foto: Profimedia

Moderna vila, izgrađena u japanskom arhitektonskom stilu, nalazi se na parceli od 2.300 kvadratnih metara i nudi prelep pogled na Tihi okean, prenosi RTV Slovenija.

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, a poseduje čak i privatnu dvopružnu kuglanu (fotografije i video zapis nešto niže u tekstu).

Luka Dončić / FOTO: FIBA.Basketball

Šarapova je parcelu kupila 2012. godine za 4,1 milion dolara i naredne tri godine gradila kuću po svojim željama. 

Porodica se odlučila na prodaju da bi provodila više vremena u Evropi, a sve više vremena provode i u svojoj letnjoj rezidenciji na Floridi. 

Nekadašnja petostruka pobednica Grend slem turnira danas je u penziji i verena je za britanskog biznismena Aleksandra Gilkesa.

Dončićeva ponuda malo je premašila traženu cenu od 24,995 miliona američkih dolara (oko 21,3 miliona evra), a strani mediji ocenjuju da je Dončić, dajući višu ponudu, pokazao veliku odlučnost da kupi vilu.

Fotografije i video zapis vile Marije Šarapove koju je kupio Luka Dončić

Podsetimo, slovenački košarkaš preselio se u Los Anđeles u februaru ove godine nakon razmene iz Dalasa, gde je igrao od 2018. godine.

Sa Lejkersima je, nakon sezone 2024/25 u kojoj su stigli do četvrtfinala Zapadne konferencije, potpisao unosno trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona američkih dolara (oko 140,6 miliona evra).

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti