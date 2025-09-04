ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Čuveni teniser ima rak!

TENISKI svet uzdrmala je strašna vest.

Foto: EPA

Legendarni teniser Bjorn Borg (69) u svojoj autobiografiji "Otkucaji srca" otkrio je da boluje od raka prostate.

Informaciju je prvi preneo list "Ekspresen", pozivajući se na podatke sa italijanskog Amazona, gde se knjiga već neko vreme najavljuje. Izdanje će istovremeno biti dostupno u više zemalja, uključujući Švedsku, SAD, Veliku Britaniju, Australiju, Španiju i Italiju.

Na pisanju knjige Borgu se pridružila njegova supruga Patricija, s kojom je zajedno oblikovao priču o svom životu. Porodicu je u međuvremenu pogodila i tuga - Patricijin otac Folke preminuo je u 92. godini.

Tokom karijere Borg je osvojio 11 grend slem trofeja, a profesionalni tenis napustio je već u 26. godini. Devedesetih je pokušao povratak, ali bez uspeha da ponovi slavu iz najboljih dana.

Knjiga „Otkucaj srca“, biće predstavljena 18. septembra, otkriva da se bori sa rakom prostate.

