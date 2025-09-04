Tenis

ALKARAZ PRED DUEL SA ĐOKOVIĆEM: Znam da je Novak gladan pobeda, ali želim da mu se...

Časlav Vuković

04. 09. 2025. u 05:00

KARLOS Alkaraz igra veoma dobro na Ju-Es openu. Ipak, svestan je da u polufinalu ima veoma težak zadatak - rival mu je četvorostruki šampion ovog turnira Novak Đoković.

FOTO: Tanjug/AP

Španac ne krije da želi da se revanšira Srbinu za poslednja dva poraza u finalu Olimpijskih igara i četvrfinalu Australijan opena.

- Svi jako dobro poznajemo Novakovu igru. Nije važno to što ga nije bilo na turnirima od Vimbldona, on je ovde igrao sjajne mečeve. Znam da je gladan pobeda. Poznata mi je ta njegova ambicija da osvoji još dosta toga. Hajde da vidimo. Igrao sam mnogo puta sa njim, zaista želim da mu se revanširam - rekao je Alkaraz.

Novak i Karlos su se do sad sastali osam puta i Beograđanin vodi sa 5:3, a u poslednjih pet mečeva je 4:1 za Noleta.

