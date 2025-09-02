PEGULA U POLUFINALU JU-ES OPENA: Amerikanka bolja od dvostruke grend slem šampionke

AMERIKANKA Džesika Pegula prva je polufinalistkinja Ju-Es opena i nastavlja pohod ka tituli u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Trenutno 4. teniserka sveta pobedila je dvostruku grend slem šampionku Barboru Krejčikovu sa 6:3, 6:3.

Zasluženo se među četiri najbolje plasirala 31-godišnjakinja iz Bafala. Inače, ona na ovom turnir brani finale koje je igrala prošle godine, u kom je poražena od Arine Sabalenke (7:5, 7:5).

Pegula je u prvom setu napravila brejk već u drugom gemu. Nakon toga je propustila još dve prilike da još jednom oduzme servis Čehinji. Kako to obično biva, stigla je kazna. U sedmom gemu 62. na VTA listi je vratila izgubljeno.

Ipak, Amerikanka je već u narednom gemu opet stigla do brejka, da bi potom potvrdila prednost i došla do prednosti.

U drugom setu je bila još ubedljivija. Tri puta je oduzela servis Krejčikovoj, ona jednom izgubila svoj servis, ali trijumfovala je posle jednog sata i 27 minuta.

Pegula će u polufinalu Ju-Es opena igrati protiv pobednice meča Arina Sabalenka (Belorusija) - Marketa Vondrušova (Češka).

