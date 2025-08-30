Tenis

ZGROZIO ČITAV SVET: Svi pričaju o sramnom potezu sa Ju-Es opena (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 08. 2025. u 12:32

Scene koje su zgrozile planetu viđene su u Njujorku.

FOTO: Printskrin/Iks/Brick_Suit

Poljski teniser Kamil Majhžak je napravio senzaciju savladavši Karena Hačanova 3:2 u setovima, a događaji nakon meča zgrozili su sve. 

Poljski preduzetnik Pjotr Šežerek je istakao kandidaturu za najgoreg navijača u istoriji Ju-Es opena.

Naime, Šežerek je iskoristio momenat da otme kačket malom dečaku koji je želeo uspomenu na poljskog tenisera. 

Njegova reakcija je bila zaista bolna, dok je preduzetnik iz Poljske samo nastavio normalno da funkcioniše, kao da se ništa nije desilo.

Majhžak je putem društvenih mreža pronašao malog dečaka i poklonio mu kačket.

- Posle meča nisam obratio pažnju da moj kačket nije završio u rukama dečaka. Srećom, imam još kačketa tako da sam pripremljen i za tako nešto - izjavio je Majhžak.

On ga je nakon što je video šta se dogodilo potražio na društvenim mrežama.

- Hej, ljudi, da li mi možete pomoći da nađem dečaka sa mog meča na Ju-Es Openu? Ako vidš ovu poruku (ili je vide roditelji), molim da mi pišete poruku ovde - a ubrzo je stigla poruka tenisera:

- Impresioniran sma kakvu moć imaju društvene mreže. Našli smo se, sad je sve u redu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 


Drugi pišu

Najnovije iz rubrike

