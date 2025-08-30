ZGROZIO ČITAV SVET: Svi pričaju o sramnom potezu sa Ju-Es opena (VIDEO)
Scene koje su zgrozile planetu viđene su u Njujorku.
Poljski teniser Kamil Majhžak je napravio senzaciju savladavši Karena Hačanova 3:2 u setovima, a događaji nakon meča zgrozili su sve.
Poljski preduzetnik Pjotr Šežerek je istakao kandidaturu za najgoreg navijača u istoriji Ju-Es opena.
Naime, Šežerek je iskoristio momenat da otme kačket malom dečaku koji je želeo uspomenu na poljskog tenisera.
Njegova reakcija je bila zaista bolna, dok je preduzetnik iz Poljske samo nastavio normalno da funkcioniše, kao da se ništa nije desilo.
Majhžak je putem društvenih mreža pronašao malog dečaka i poklonio mu kačket.
- Posle meča nisam obratio pažnju da moj kačket nije završio u rukama dečaka. Srećom, imam još kačketa tako da sam pripremljen i za tako nešto - izjavio je Majhžak.
On ga je nakon što je video šta se dogodilo potražio na društvenim mrežama.
- Hej, ljudi, da li mi možete pomoći da nađem dečaka sa mog meča na Ju-Es Openu? Ako vidš ovu poruku (ili je vide roditelji), molim da mi pišete poruku ovde - a ubrzo je stigla poruka tenisera:
- Impresioniran sma kakvu moć imaju društvene mreže. Našli smo se, sad je sve u redu.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
MUČIO SE NOVAK, ALI... Đoković u osmini finala Ju-Es opena
30. 08. 2025. u 08:09
PEŠIĆ U VELIKOM PROBLEMU: Selektor Srbije doneo bitnu odluku pred meč sa Letonijom
30. 08. 2025. u 08:22
NAJLUĐI DAN EVROBASKETA! Ko danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci? Svi živi!
30. 08. 2025. u 07:00
DOKLE VIŠE OVO BLAMIRANjE? Junajted je pao na preniske grane i neko mora da odogvara za to
NAKON sramotne eliminacija iz Liga kupa od strane četvrtoligaša Grimzbija, Mančester junajted se okreće obavezama u prvenstvu gde će lošu atmosferu unutar kluba sa "Old traforda" pokušati da iskoristi Barnli (16.00).
30. 08. 2025. u 07:20
JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
29. 08. 2025. u 23:28
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)