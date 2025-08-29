DRAMA NA JU-ES OPENU! Jelena Dokić hitno završila u bolnici, mora na operaciju
OZBILjNA drama dogodila se na Ju-Es openu prethodne noći, pošto je bivša australijska teniserka Jelena Dokić hitno morala da bude prebačena u bolnicu.
Naime, njoj je pozlilo tokom prenosa meča koji je radila za australijsku televiziju.
Ona se tim povodom oglasila na Instagramu. Istakla je da ima veliki fibroid, koji će morati da ukloni operacijom. Njenu objavu prenosimo u celosti.
- Kada završite na hitnom satu nakon završetka dnevnog izveštavanja sa Otvorenog prvenstva SAD. Zahvalna sam što ću biti dobro.
Samo sam htela da objavim ovo kao podsetnik i upozorenje za naše zdravlje, posebno žena i naše reproduktivno zdravlje. Imam prilično veliki fibroid (nekancerogena izraslina u mojoj materici).
Odbačen je kao ništa značajno (mnogo žena ga ima i živi sa tim). Izgleda. Šta god to značilo.
I dok to može biti slučaj, da, mnogi će takođe biti i više pogođeni nego drugi njegovom veličinom, bolom, pogoršanjima i krvarenjem. Što se meni i desilo. Moraću na operaciju kasnije ove godine da ga uklonim.
U međuvremenu, radi se o upravljanju bolom, obilnim krvarenjem i pogoršanjima. Do sada je sve bilo u redu, ali poslednjih nekoliko meseci nešto nije bilo u redu. Nešto nije bilo u redu.
Zato želim da ova objava bude važan podsetnik. Pratite svoje instinkte i osećaj. Ako vam nešto smeta, nemojte to ignorisati. Čak i ako se ispostavi da nije ništa, bolje je biti oprezan nego kasnije nešto krene po zlu.
Radite redovne preglede i za svaki, čak i najmanji bol ili nešto neobično, odmah se obratite lekaru. Ne ignorišite bol, redovni pregledi su ključni za rano otkrivanje i mogu vam spasiti život.
I što je najvažnije, nikada ne dozvolite nikome da vam kaže da nije ništa, kako bi trebalo da se osećate i uvek potražite drugo mišljenje i borite se za sebe i svoje zdravlje. Vi najbolje poznajete sebe i ako vas boli ili nešto nije u redu, a neko to ignoriše, obratite se drugoj osobi i ne prihvatajte „ne“ kao odgovor kada su u pitanju skeniranja, testovi i pregledi. Uvek ćete biti svoj najbolji zagovornik za svoje zdravlje. Zato se borite za sebe i ne prihvatajte „ne“ kao odgovor - napisala je Jelena Dokić.
