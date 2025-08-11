ŠTA SE DEŠAVA SA RUSOM? Danil Medvedev izgubio od 85. na ATP listi u Sinsinatiju
DANIL Medvedev nikako da zaliči na onog tenisera koji je praktično bio nepobediv. Radovao se Rus povratku na beton, ali uzalud. On je učešće u Sinsinatiju okončao u drugom kolu izgubivši od Adama Voltona sa 6:7(0), 6:4, 6:1.
Rus je dozvolio sebi da više favorit ni protiv igrača koji su mnogo slabije rangirani od njega. Ovoga puta ga je pobedio 85. na ATP listi.
Moskovljanin je dobro odigrao prvi set, posebno je dominantan bio u taj-brejku, u kojem Australijancu nije prepustio nijedan poen.
Činilo da će taj-brejk rešiti i drugi set, ali je Volton u 10. gemu napravio brejk i došao do izjednačenja.
Medvedev je nakon toga potpuno potonuo, a kad se na sve to doda i velika vrućina bilo je jasno da će Rus brzo kući. U trećem segmentu je osvojio samo jedan gem. Problem sa vrućinom je pokušao da reši tako što je gurnuo glavu u frižider, no ni to mu nije pomoglo da izbehme poraz.
Australijanac će u narednom kolu igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.
