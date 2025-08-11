ŠTA SE DEŠAVA SA RUSOM? Danil Medvedev izgubio od 85. na ATP listi u Sinsinatiju

DANIL Medvedev nikako da zaliči na onog tenisera koji je praktično bio nepobediv. Radovao se Rus povratku na beton, ali uzalud. On je učešće u Sinsinatiju okončao u drugom kolu izgubivši od Adama Voltona sa 6:7(0), 6:4, 6:1.

FOTO: Profimedia

Rus je dozvolio sebi da više favorit ni protiv igrača koji su mnogo slabije rangirani od njega. Ovoga puta ga je pobedio 85. na ATP listi.

Moskovljanin je dobro odigrao prvi set, posebno je dominantan bio u taj-brejku, u kojem Australijancu nije prepustio nijedan poen.

Činilo da će taj-brejk rešiti i drugi set, ali je Volton u 10. gemu napravio brejk i došao do izjednačenja.

Medvedev je nakon toga potpuno potonuo, a kad se na sve to doda i velika vrućina bilo je jasno da će Rus brzo kući. U trećem segmentu je osvojio samo jedan gem. Problem sa vrućinom je pokušao da reši tako što je gurnuo glavu u frižider, no ni to mu nije pomoglo da izbehme poraz.

Tough conditions in Cincinnati. Daniil Medvedev looked to be throwing up earlier before getting broken once again by Adam Walton.



Walton serving for the match now at 5-1 in set 3. pic.twitter.com/tTQZ0WcPqX — edgeAI (@edgeAIapp) August 10, 2025

Australijanac će u narednom kolu igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

