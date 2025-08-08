BRAVO OLGA! Daniloevićeva savladala Britanku na otvaranju Sinsinatija
Srpska teniserka Olga Danilović pobedila je u prvom kolu Sinsinatija Britanku Kejti Baulter u dva seta – 6:0, 7:5.
Olga je u prvom setu dominirala. Rivalki nije dopustila nijedan gem, a uz tri iskorišćene brejk lopte i nijednu šansu za protivnicu, ekspresno je povela sa 1:0 u setovima.
Drugi set doneo je potpuno drugačiju sliku – mnogo neizvesnosti, preokreta i drame. Baulter je u dva navrata imala brejk prednosti, a čak je i servirala za set.
Ipak, tada se videlo koliko je Danilovićeva mentalno ojačala – spasila je ukupno pet set lopti, uključujući dve uzastopne na servis Britanke, da bi potom preokrenula rezultat i serijom od tri gema prelomila meč u svoju korist.
Naredni meč će Olga odigrati protiv grend slem šampionke - Eme Radukanu.
08. 08. 2025. u 07:05
