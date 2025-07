"SUZE SU MI KRENULE": Boris Beker emotivan zbog Zvereva

BORIS Beker se obratio Aleksanderu Zverevu, a nemački teniser mu je brzo odgovorio.

FOTO: Printskrin/

Podsetimo, Zverev je, nakon šokantnog poraza u prvom kolu Vimbldona otkrio da prolazi kroz ozbiljne probleme na mentalnom planu.

Njegove reči su zabrinule mnoge, pa čak i Bekera koji smatra da je za Zvereva najbolje da napravi pauzu.

- Moj savet njemu je, molim te, molim te, nemoj da igraš u Gštadu. Uzmi svoju devojku Sofiju, idite negde. Imaš dovoljno novca. Iznajmi čamac, idi na Egejsko more, putuj po ostrvima. Uradi sve što je neophodno da se vratiš u najbolju formu kako bi opet bio uspešan na terenu. U ovom trenutku, tenis treba da bude drugorazredna stvar za tebe - poručio je Beker u svom podkastu.

Dodao je da nije ostao ravnodušan na reči Zvereva.

- Suze su mi se pojavile u očima. Uvek je neverovatno kada neko javno prizna da ima psihološke probleme. Bilo je neverovatno tužno. Odmah sam ga pozvao da proverim da li je sve u redu.

Podsetimo, nakon što je izgubio od Artura Rinderneka u pet setova, treći teniser sveta je poručio da se oseća usamljeno i da ne oseća radost kao što je to ranije bio slučaj.

- Na terenu je to nedostatak motivacije u pravim trenucima. Pri 5:5 u taj-brejku, serviram brzinom od 219 kilometara na sat. Ako osvojim poen, ok, a ako napravim duplu grešku i to je u redu. Nikada pre nisam osećao to. To je već pomalo čudno, ponekad se osećam jako usamljenim na terenu. Imam mentalnih problema. Pokušavam da pronađem načine da izađem iz te rupe, ali nekako se uvek ponovo vraćam u nju - priznao je Zverev i dodao:

- To nije osećaj na terenu, to je jednostavno osećanje u životu uopšte. Nikada se nisam osećao ovako. Trenutno mi je teško da pronađem radost van terena. Čak i kada pobedim, kao što je to bio slučaj u Štutgartu ili Haleu, to nije nužno isto osećanje koje sam imao ranije, kada sam bio presrećan i motivisan da nastavim dalje. Trenutno mi to osećanje jednostavno nedostaje. Trenutno je to više naterana radost. Moram da pokažem emocije, ali iznutra zapravo ne želim da ih pokažem - rekao je nemački teniser.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu