NADAL I FEDERER ZBUNJENI: Evo ko dobija statuu na Vimbldonu

Nekadašnji britanski teniser Endi Marej dobiće 2027. godine statuu na Vimbldonu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Foto: Profimedia

Marej (38) je završio igračku karijeru 2024. godine posle Olimpijskih igara u Parizu.

- Želimo da ovde na Vimbldonu imamo statuu Mareja, blisko sarađujemo sa njim i njegovim timom - navela je predsednica Ol Ingland kluba Debi Dževans.

Ona je istakla da bi statua trebalo da bude završena do 2027. godine.

- Cilj je da to predstavimo na 150. godišnjici našeg prvog šampionata, koji je bio 1877. godine. On i njegov tim će s pravom biti uključeni u to - dodala je Dževans.

Marej je osvojio dve titule na Vimbldonu i to 2013. i 2016. godine.

