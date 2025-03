"UŽASNO JE TO ŠTO RADI": Američki teniser brutalno iskreno o Rafaelu Nadalu

Američki teniser Džon Izner govorio je o brojnim teniskim temama, a posebno se dotakao Rafaela Nadala.

Foto AP

On je otkrio zanimljivu priču iz 2017. godine, kada je na turniru u Pekingu imao priliku da trenira sa Nadalom.

Nakon što je prihvatio poziv, shvatio je da je pogrešio. Španski teniser je igrao punom snagom, razbijao lopticu i ponašao se kao da je u pitanju pravi meč. Rafa je na taj način i proveravao u kakvom je stanju njegov potencijalni rival. Zanimljive je igrice igrao

- Užasno je trenirati s njim. On udara tako jako, pogađa vinere, a to je Rafa, tako da ne možete ništa da mu kažete. Samo pustite da radi šta hoće. Kada sam video žreb, pomislio sam: "Da li je ovo njegov način da me analizira pre meča?" I kada sam malo razmislio, shvatio sam, da, upravo to je radio. Hteo je da vidi moj servis, moju igru, kako udaram lopticu na treningu - rekao je Izner.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara