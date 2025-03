"OVO JE GLAVNI NOVAKOV CILJ": Čuveni teniser otkrio Đokovićeve planove

Bivši kiparski teniser Markos Bagdatis veruje da Novak Đoković u 2025. godini ima jedan veliki cilj – osvajanje svog poslednjeg Vimbldona, što je, prema njegovom mišljenju, jedan od razloga za angažovanje Endija Mareja kao trenera.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon osvajanja svog 24. Grend slema na Ju Es Openu 2023, dominacija srpskog tenisera na najvećim turnirima je opala, dok su Janik Siner i Karlos Alkaraz preuzeli primat. Iako je Đoković i dalje konkurentan na najvećim turnirima, mnogi smatraju da je sada korak iza mladih rivala.

Međutim, kada je u pitanju Vimbldon, turnir na kojem je Novak sedam puta trijumfovao, Bagdatis je uveren da upravo tu vidi svoju najveću šansu za istorijski 25. Grend slem.

- On je i dalje kompletniji igrač od ostalih. Mislim da će ove godine sve podrediti Vimbldonu i da mu je to glavni cilj. Endijevo prisustvo u timu može biti deo taktike da pridobije britansku publiku. Kada Novak nešto zacrta, uglavnom to i ostvari - rekao je Bagdatis za "Tenished".

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara