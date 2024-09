KAKAV MEČ U DEJVIS KUPU: Roberto Bautista Agut neverovatnim preokretom doneo pobedu Španiji

WHAT A COMEBACK!



Roberto Bautista Agut comes back from 2-6, 3-5 and beats Arthur Fils 2-6, 7-5, 6-3 to Spain a big 1-0 lead vs. France before Alcaraz vs. Humbert.



RBA having a massive week in Valencia (he is from there...) pic.twitter.com/n3F6VC4qhA — José Morgado (@josemorgado) September 13, 2024