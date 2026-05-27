NEZAPAMĆEN ŠAMAR HRVATIMA! Hteli da izigraju ceo svet, pa dobili brutalnu kaznu

Hrvatski rukometni savez (HRS) kažnjen je sa 10.000 evra, a trener Dagur Sigurdson sa 4.000 evra zbog incidenata na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, saopštila je Evropska rukometna federacija (EHF).

- Rukometni sud EHF-a doneo je dve odluke u vezi sa incidentima vezanim za muško EHF Evropsko prvenstvo 2026, u koje su učestvovali Hrvatski rukometni savez i članovi hrvatske delegacije. U prvom slučaju, selektor hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdson kažnjen je sa 4.000 evra zbog pogrdnih izjava upućenih Evropskoj rukometnoj federaciji tokom zvanične konferencije za štampu nakon polufinala. Od toga je 2.000 evra kazne izrečeno uslovno, sa probnim rokom od dve godine. U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je sa 10.000 evra zbog kršenja zvaničnog protokola ceremonije dodele medalja EHF-a i protokola o zastavama, nakon što je istaknuo neovlašćenu zastavu tokom ceremonije dodele medalja. Od toga je 2.500 evra kazne izrečeno uslovno, sa probnim rokom od dve godine - piše u saopštenju.

Iako nije eksplicitno navedeno o kojoj se zastavi radi, hrvatski rukometaši, koji su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu, imali su dve različite zastave tokom ceremonije dodele medalja, od kojih je prva bila zvanična zastava Republike Hrvatske. Druga je bila zastava Herceg-Bosne sa natpisom Ljubuški, pa se može pretpostaviti da je HRS zbog toga kažnjen, što je i logično s obzirom da ta država ne postoji.

Selektor Dagur Sigurdson je kažnjen zbog svog govora na konferenciji za novinare tokom finala Evropskog prvenstva. Sigurdson je potom oštro kritikovao EHF zbog loše organizacije takmičenja.

- Nisam imao vremena da razmišljam o utakmici. Stigli smo u Herning u 14:30 i onda sam morao da dođem ovde. Smešno je. Nismo se nalazili blizu dvorane. Vozio sam 35 minuta do ovog cirkusa, a onda moram da se vraćam 35 minuta. Biće 17-18 časova kada se vratim. Nisam mogao da održim trening sa ekipom niti da imam sastanak. Ovo je potvrda da EHF ne mari za igrače i timove. Oni su kao kompanije brze hrane. Ne mare za kvalitet, brine ih samo prodaja - rekao je tada Sigurdson.