AGENT POTVRDIO: Nikola Jokić dobija brutalno pojačanje, stiže Lebron DŽejms?

Nakon osam sezona Lebron Džejms slobodan je u izboru nove sredine, a nakon napuštanja Los Anđeles Lejkersa pojavila se informacija da bi mogao i kod Nikole Jokića u Denver.

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"Kralj" Džejms, najbolji strelac NBA lige svih vremena, igrač sa najviše odigranih utakmica, najviše upućenih šuteva u istoriji NBA lige je ponovo u centru pažnje i utisak je da mu to savršeno odgovara.

Kako je njegov agent Rič Pol objavio, postoji spisak timova ka kojima gleda Lebron Džejms i na tom spisku su Denver Nagetsi.

Da, moguće je da u nekom narednom periodu na parketu zajedno gledamo Nikolu Jokića i Lebrona Džejmsa, pošto je slavni Amerikanac najavio da bi bio voljan da potpiše veteranski minimum.

Videćemo da li je to marketinški trik ili zaista njegova želja jer ukoliko ne odabere Denver, Pol tvrdi da Lebron može da ode u Minesotu, Klivlend, Majami ili Filadelfiju.

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