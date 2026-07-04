Košarka

POTPUNA REKONSTRUKCIJA LEJKERSA: Trejdovan i Ejton

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04. 07. 2026. u 10:21

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Dosadašnji košarkaš Los Anđeles Lejkersa Diandre Ejton prešao je u Vašington, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

ПОТПУНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛЕЈКЕРСА: Трејдован и Ејтон

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vašington je u sklopu trejda za Ejtona u klub iz Los Anđelesa prosledio Džejdena Hardija i dva pika druge runde drafta 2031. i 2032. godine.

Ejton (27) je prošle sezone odigrao 72 meča za LA Lejkerse u NBA ligi, a prosečno je beležio 12,5 poena i osam skokova po utakmici. On je pre kluba iz Los Anđelesa igrao za Portland i Finiks.

Hardi (23) je prošle sezone odigrao 23 utakmice za Vašington, a imao je prosek od 12,6 poena, 1,7 skkova i 1,3 asistencije. Pre Vašingtona igrao je za Dalas.

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