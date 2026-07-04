KOLIKO RUSI VERUJU PUTINU: Ruski predsednik dobio brojke koje će mnoge iznenaditi

VEĆINA građana Rusije pozitivno ocenjuje rad predsednika Vladimira Putina i navodi da mu veruje, pokazuje najnovije istraživanje Fondacije za javno mnjenje (FOM). U anketi su ispitivani i stavovi građana o radu Vlade, premijera Mihaila Mišustina i političkih stranaka.

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

Prema istraživanju Fondacije za javno mnjenje (FOM), 70 odsto ispitanih građana smatra da Vladimir Putin uspešno obavlja funkciju predsednika Rusije.

Istovremeno, 14 odsto ispitanika ocenilo je njegov rad negativno.

Na pitanje o poverenju u predsednika, 71 odsto građana odgovorilo je da ima poverenje u Putina, dok je 16 odsto navelo da mu ne veruje.

Rezultate istraživanja prenose ruske agencije, uključujući RIA Novosti.

Ispitanici ocenili i rad Vlade

Istraživanje je obuhvatilo i stavove građana o radu ruske Vlade.

Prema objavljenim podacima, 44 odsto ispitanika smatra da Vlada dobro obavlja svoj posao, dok je 33 odsto izrazilo nezadovoljstvo njenim radom.

Rad premijera Mihaila Mišustina pozitivno ocenjuje 49 odsto građana, dok ga 15 odsto ispitanika ne podržava.

Za koga bi građani glasali?

U okviru ankete ispitanici su odgovarali i na pitanje kako bi glasali kada bi izbori za Državnu dumu bili održani naredne sedmice.

Najveću podršku dobila je partija Jedinstvena Rusija sa 37 odsto, dok bi Liberalno-demokratsku partiju Rusije podržalo 10 odsto ispitanika.

Komunistička partija Ruske Federacije osvojila bi osam odsto glasova, stranka Novi ljudi sedam odsto, a Pravedna Rusija tri odsto.

Kako je sprovedeno istraživanje?

Anketu je Fondacija za javno mnjenje sprovela od 26. do 28. juna među 1.500 punoletnih građana u 97 naselja širom 51 federalnog subjekta Ruske Federacije.

Intervjui su obavljeni u mestu stanovanja ispitanika, a navedena statistička greška istraživanja ne prelazi 3,6 odsto.

Rezultati ankete ukazuju da većina ispitanika pozitivno ocenjuje rad predsednika Rusije i aktuelne vlasti. Ipak, istraživanje predstavlja stavove uzorka građana u trenutku kada je sprovedeno i ne mora nužno da odražava mišljenje celokupnog stanovništva.

Istraživanja javnog mnjenja u Rusiji redovno prate podršku državnom vrhu, posebno u uslovima rata u Ukrajini i međunarodnih sankcija. Njihovi rezultati često izazivaju pažnju i različita tumačenja u domaćoj i međunarodnoj javnosti.

(Alo/RIA novosti)