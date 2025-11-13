KORAK DO ELITE: Odbojkaši Radničkog već se okreću trećem, odlučujućem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

JOŠ jedna, najveća, prepreka deli odbojkaše Radničkog od plasmana u grupnu fazu Lige šampiona.Kragujevčani su posle Azeraila iz Bakua, u drugoj rundi kvalifikacija eliminisali i austrijski Hartberg. Posle pobede u prvom meču (3:2) u sredu su bili mnogo ubedljiviji na svom terenu -3:0. Prvak Srbije će se 19.i 26.novembra za Ligu šampiona boriti sa boljim iz dvomeča ACH volej – Dinamo Bukurešt. U Ljubljani se večeras (20.00) igra revanš, a Rumuni su u prvom meču slavili sa 3:1.

OSSRB

- Mislim da je ovo dobar rezultat za Radnički, za srpsku odbojku zato što smo prošli dva kruga kvalifikacija. Ko prati zna da mnogo ekipa pretenduju da uđu u Ligu šampiona, a ima samo dva mesta.Od starta sezone igramo dobro. U revanšu smo kontrolisali utakmicu od prvog do poslednjeg poena.Bila je ovo jedna od naših bolji partija ove sezone. Idemo dalje, u subotu nas čeka meč Superlige protiv Niša, a onda se okrećemo ključnim mečevima za ulazak u Ligu šampiona – ističe za OSSRB strateg Kragujevčana Aleksa Brđović.

Kragujevčani su veoma ozbiljno shvatili i revanš sa Hartbergom. Domaćin je bio naročito raspoložen na servisu, osvojio je čak 12 as poena, tako da gostima spasa nije bilo. Briljirao je Mladen Bojović sa 25 poena.

- Odigrali smo sjajnu utakmicu.Bili smo odlični i nadamo se da ćemo nastaviti tako da igramo do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona. Idemo dalje – optimista je Bojović.

Ukoliko preskoče i treću prepreku Kragujevčani će igrati u grupi A Lige šampiona sa italijanskim Trentinom,francuskim Turom i turskom Ziratbankom.