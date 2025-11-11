Ostali sportovi

TANDEM POVREĐEN: Rukometaši Partizana mesec dana bez Mihe Kotara i Lazara Anđelkovića

Slobodan Krstović

11. 11. 2025. u 12:20

RUKOMETAŠE Partizana skupo je koštala pobeda u derbiju ARKUS lige nad Vojvodinom (35:30). Iz stroja su ispali, zbog povreda srednji bek Miha Kotar i desno krilo Lazar Anđelković.

ТАНДЕМ ПОВРЕЂЕН: Рукометаши Партизана месец дана без Михе Котара и Лазара Анђелковића

Foto: Profimedia

Kada igramo sa Vojvodinom emotivno i fizičko pražnjenje je neminovno. Nismo očekivali da ćemo pretpreti i velike udarce, jer najmanje mesec dana zbog povreda ne možemo da računa na Kotara i Anđelkovića. Jedina pozitivna stvar iz dervija je rezultat, koji uliva optimizam da ćemo izdržati narednih mesec dana – ističe za sajt RK Partizan starteg Lazar Ćirković.

Crno-beli večeras (18.45) u trećem kolu grupe H Lige Evrope dočekuju španski Leon.

11. 11. 2025. u 22:08

