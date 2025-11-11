TANDEM POVREĐEN: Rukometaši Partizana mesec dana bez Mihe Kotara i Lazara Anđelkovića
RUKOMETAŠE Partizana skupo je koštala pobeda u derbiju ARKUS lige nad Vojvodinom (35:30). Iz stroja su ispali, zbog povreda srednji bek Miha Kotar i desno krilo Lazar Anđelković.
Kada igramo sa Vojvodinom emotivno i fizičko pražnjenje je neminovno. Nismo očekivali da ćemo pretpreti i velike udarce, jer najmanje mesec dana zbog povreda ne možemo da računa na Kotara i Anđelkovića. Jedina pozitivna stvar iz dervija je rezultat, koji uliva optimizam da ćemo izdržati narednih mesec dana – ističe za sajt RK Partizan starteg Lazar Ćirković.
Crno-beli večeras (18.45) u trećem kolu grupe H Lige Evrope dočekuju španski Leon.
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)