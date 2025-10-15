SVET SPORTA U ŠOKU! Silovana medicinska sestra u kući Mihaela Šumahera
Sedmostruki šampion Formule 1 Mihael Šumaher doživeo je tešku nesreću na skijanju 2013. godine i od tada njegova porodica sve informacije čuva pod velom tajne.
Ipak, procurile su nove vesti. Naime, vozač trka, koji je navodno dobar prijatelj Šumaherovog sina, suočava se sa ozbiljnim optužbama za silovanje jedne od medicinskih sestara koje brinu o legendi Formule 1, i to u njegovom domu.
Neimenovani australijski vozač, blizak prijatelj Šumaherovog sina Mika, optužen je da je silovao medicinsku sestru dok je boravio u porodičnoj kući u Glandu, u Švajcarskoj, tvrde tužioci.
Ove optužbe datiraju iz 2019. godine, ali su tek sada izašle na videlo, kako prenosi list "24heures", a prenosi "The Sun". Prema navodima tužilaštva, vozač, koji je u kasnim tridesetim godinama, boravio je na imanju i silovao medicinsku sestru u spavaćoj sobi na spratu nakon noći provedene u konzumiranju alkohola.
Navodna žrtva je medicinska sestra u tridesetim godinama, koja je brinula o nemačkom trkačkom velikanu nakon teške nesreće na skijanju 2013. godine. Iako ime optuženog nije objavljeno, izveštaji navode da je reč o profesionalnom vozaču jednoseda. Niko od članova porodice Šumaher nije umešan u ove optužbe.
Podsećanja radi, stanje Mihaela Šumahera ostaje strogo čuvana porodična tajna, a samo troje ljudi ima pristup njegovoj kući na Majorci. Prošle godine kružile su glasine da je prisustvovao venčanju ćerke Gine, ali je to kasnije demantovano.
Porodica se suočila i s pokušajem ucene – bivši radnik je ukrao privatne snimke i pokušao da ih proda uz pretnju objavljivanja, ukoliko mu ne bude plaćeno 12 miliona funti. Troje ljudi je osuđeno zbog učešća u tom slučaju, ali Korina smatra da kazne nisu bile dovoljno stroge.
Mihael Šumaher ostaje jedan od najuspešnijih vozača F1 svih vremena, sa sedam titula prvaka sveta i 155 plasmana na podijumu.
