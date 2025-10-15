SVET SPORTA U ŠOKU! Silovana medicinska sestra u kući Mihaela Šumahera

Sedmostruki šampion Formule 1 Mihael Šumaher doživeo je tešku nesreću na skijanju 2013. godine i od tada njegova porodica sve informacije čuva pod velom tajne.

FOTO: EPA

Ipak, procurile su nove vesti. Naime, vozač trka, koji je navodno dobar prijatelj Šumaherovog sina, suočava se sa ozbiljnim optužbama za silovanje jedne od medicinskih sestara koje brinu o legendi Formule 1, i to u njegovom domu.

Neimenovani australijski vozač, blizak prijatelj Šumaherovog sina Mika, optužen je da je silovao medicinsku sestru dok je boravio u porodičnoj kući u Glandu, u Švajcarskoj, tvrde tužioci.

Ove optužbe datiraju iz 2019. godine, ali su tek sada izašle na videlo, kako prenosi list "24heures", a prenosi "The Sun". Prema navodima tužilaštva, vozač, koji je u kasnim tridesetim godinama, boravio je na imanju i silovao medicinsku sestru u spavaćoj sobi na spratu nakon noći provedene u konzumiranju alkohola.

Navodna žrtva je medicinska sestra u tridesetim godinama, koja je brinula o nemačkom trkačkom velikanu nakon teške nesreće na skijanju 2013. godine. Iako ime optuženog nije objavljeno, izveštaji navode da je reč o profesionalnom vozaču jednoseda. Niko od članova porodice Šumaher nije umešan u ove optužbe.

Podsećanja radi, stanje Mihaela Šumahera ostaje strogo čuvana porodična tajna, a samo troje ljudi ima pristup njegovoj kući na Majorci. Prošle godine kružile su glasine da je prisustvovao venčanju ćerke Gine, ali je to kasnije demantovano.

Porodica se suočila i s pokušajem ucene – bivši radnik je ukrao privatne snimke i pokušao da ih proda uz pretnju objavljivanja, ukoliko mu ne bude plaćeno 12 miliona funti. Troje ljudi je osuđeno zbog učešća u tom slučaju, ali Korina smatra da kazne nisu bile dovoljno stroge.

Mihael Šumaher ostaje jedan od najuspešnijih vozača F1 svih vremena, sa sedam titula prvaka sveta i 155 plasmana na podijumu.