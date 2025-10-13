BALKANIJADA U RUMUNIJI: Srpski rvači osvojili devet medalja
Mladi srpski rvači osvojili su devet medalja na Balkanskom prvenstvu za pionire, kadete i juniore koje je održano u Rumuniji.
U izuzetno jakoj konkurenciji, uz učešće čak 15 zemalja, među kojima i selekcije koje geografski ne pripadaju Balkanskom poluostrvu poput Poljske, Izraela i Moldavije, naši rvači od 15 do 20 godina uzeli su jedno zlato, šest srebrnih medalja i dve bronze.
Najsjajnijim odličjem okitio se Martin Fodor (U15), srebro su osvojili David Habi, Adam Horvat (U15), Balaž Ujhelji, Iringo Đeri, Oršolja Habi (U17) i Maša Perović (U20), a bronzane medalje pripale su Mihajlu Steviću i Ivi Dragović (U15).
- Takmičenje je bilo izuzetno kvalitetno, možda i najjača Balkanijada za mlađe kategorije do sada. U svakoj kategoriji bilo je po dvoje troje rvača iz svih selekcija, tako da je osim kvaliteta šampionat obeležila i masovnost. Zadovoljni smo rezultatima i onim što su naši takmičari prikazali, iako smo prošle godine osvojilo veći broj medalja, ali ovo je bilo neuporedivo kvalitetnije takmičenje“, rekao je Dalibor Perović, jedan od trenara u stručnom štabu naše reprezentacije.
Ono što predstoji našim rvačima je Svetsko prvenstvo za mlađe seniore do 23 godine koje u Novom Sadu počinje 20 oktobra.
