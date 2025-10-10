METALAC U NEGOTINU: Četvrto kolo rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“
Na rukometnim terenima Super B lige, grupa „istok-zapad“, ovog vikenda na programu su utakmice četvrtog kola.
Rukometaši kraljevačkog Metalca putuju u Negotin gde će snage odmeriti sa domaćim Hajduk Veljkom. Kraljevčani su ove sezone bolje startovali ostvarivši, uz utakmicu manje, dva sigurna trijumfa, dok su domaćini zabeležili jednu pobedu i dva poraza, pa se ekipa iz grada na Ibru nada celom plenu i sa ovog, teškog, gostovanja.
Uz meč u Negotinu sutra se sastaju Topličanin-Smederevo i Loznica-Ub, a u nedelju Mačva-Železničar Jug i Priboj-Rudar.
