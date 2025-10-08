TENT ILI ŽELEZNIČAR: Obrenovčanke i Lajkovčanke se u Trsteniku bore za trofej u Superkupu Srbije
ODBOJKAŠICE TENT i Železničara otvaraju novu sezonu. Obrenovčanke iLajkovčanke će se večeras (19.00) u Trsteniku sastati u finalu SuperkupaSrbije. Trofej brane igračice TENT.
Ekipe su pretrpele izmene u igračkom kadru, ali su i ove godine favoriti za osvajanja titule prvaka Srbije.
Obrenovčanke su prošle sezone, osim Superkupa, osvojile i Kup Srbije, dok su igračice Železničara postale šampionke države.
Inače, obe ekipe su se lane sastale u finalu Kupa Srbije i slavio je TENT sa 3:0.
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)