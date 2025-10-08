TENT ILI ŽELEZNIČAR: Obrenovčanke i Lajkovčanke se u Trsteniku bore za trofej u Superkupu Srbije

ODBOJKAŠICE TENT i Železničara otvaraju novu sezonu. Obrenovčanke iLajkovčanke će se večeras (19.00) u Trsteniku sastati u finalu SuperkupaSrbije. Trofej brane igračice TENT.

Odbojkaški savez Srbije

Ekipe su pretrpele izmene u igračkom kadru, ali su i ove godine favoriti za osvajanja titule prvaka Srbije.

Obrenovčanke su prošle sezone, osim Superkupa, osvojile i Kup Srbije, dok su igračice Železničara postale šampionke države.

Inače, obe ekipe su se lane sastale u finalu Kupa Srbije i slavio je TENT sa 3:0.