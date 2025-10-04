TRAGEDIJA! Iznenada preminuo u 40. godini čuveni američki sportista

Svet američkog fudbala zavijen je u crno – iznenada je preminuo Artur Džons u 40. godini, bivši osvajač Superboula sa Baltimor Rejvensima.

Foto: Profimedia

Vest o njegovoj smrti potvrdio je klub iz Merilenda, uz emotivno saopštenje generalnog menadžera Erika DeKoste.

- Neverovatno smo tužni zbog iznenadne smrti Artura Džonsa. Njegovo prisustvo bilo je dar za sve oko njega. Osmeh, energija i neiscrpna pozitivnost činili su da uvek podiže ljude. Bio je nežan, hrabar i pun entuzijazma, a ljubav koju je pokazivao prema porodici, prijateljima i saigračima ostaje zauvek zapamćena - poručili su iz Baltimora.

Artur je bio i stariji brat bivšeg UFC šampiona u teškoj kategoriji Džona Džonsa, kao i osvajača Superboula, bivšeg defanzivca Čandlera Džonsa.

Takođe on je bio deo legendarne generacije Rejvensa koja je 2013. osvojila Superboul protiv San Franciska, a tokom karijere nosio je i dres Indijanapolis Koltsa i Vašingtona.