TRAGEDIJA! Iznenada preminuo u 40. godini čuveni američki sportista
Svet američkog fudbala zavijen je u crno – iznenada je preminuo Artur Džons u 40. godini, bivši osvajač Superboula sa Baltimor Rejvensima.
Vest o njegovoj smrti potvrdio je klub iz Merilenda, uz emotivno saopštenje generalnog menadžera Erika DeKoste.
- Neverovatno smo tužni zbog iznenadne smrti Artura Džonsa. Njegovo prisustvo bilo je dar za sve oko njega. Osmeh, energija i neiscrpna pozitivnost činili su da uvek podiže ljude. Bio je nežan, hrabar i pun entuzijazma, a ljubav koju je pokazivao prema porodici, prijateljima i saigračima ostaje zauvek zapamćena - poručili su iz Baltimora.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Artur je bio i stariji brat bivšeg UFC šampiona u teškoj kategoriji Džona Džonsa, kao i osvajača Superboula, bivšeg defanzivca Čandlera Džonsa.
Takođe on je bio deo legendarne generacije Rejvensa koja je 2013. osvojila Superboul protiv San Franciska, a tokom karijere nosio je i dres Indijanapolis Koltsa i Vašingtona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)