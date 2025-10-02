Ostali sportovi

SRBIJA PROTIV HRVATSKE! Žreb je rekao svoje

02. 10. 2025. u 17:27

Najnovije vesti iz vaterpola su više nego zanimljive.

Foto: Kirill Makarov / Panthermedia / Profimedia

Naime, ženska vaterpolo reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu 2026. u grupi C sa Italijom, Hrvatskom i Turskom, odlučeno je danas žrebom.

Šampionat Evrope će biti održan od 26. januara do 5. februara naredne godine u portugalskom Funšalu.

U grupi A se nalaze Grčka, Francuska, Slovačka i Nemačka. U grupi B su Mađarska, Španija, Rumunija i Portugalija, dok su u grupi D selekcije Holandije, Švajcarske, Velike Britanije i Izraela.
 

