Ostali sportovi

SRBIJA PRVAK BALKANA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI: Veteranu Javorka Saši Miloševiću zlatna medalja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

29. 09. 2025. u 18:06

REPREZENTACIJA Srbije u planinarskoj orijentaciji u nikad većoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu, održanom 27. i 28. septembra, šesti put zaredom odbranila je titulu prvaka.

СРБИЈА ПРВАК БАЛКАНА У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ: Ветерану Јаворка Саши Милошевићу златна медаља

Foto: Fejsbuk/PK Javorak

Takmičenje je održano u Severnoj Makedoniji na planini Vodno, kod Skoplja. Naš nacionalni tim sa ukupno 6.723 poena bio je ubedljivo najbolji, ispred Slovenije koja je zauzela drugo mesto sa 5.839 poena.

Među reprezentativcima je bio i veteran Planinarskog kluba Javorak iz Paraćina, Saša Milošević, koji je dao veliki doprinos zajedničkom uspehu jer su veterani i ovog puta pobedili u svojoj kategoriji i osvojili zlatnu medalju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Našoj reprezentaciji ovo je ukupno sedma šampionska titula osvojena na balkanskim prvenstvima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro