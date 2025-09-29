SRBIJA PRVAK BALKANA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI: Veteranu Javorka Saši Miloševiću zlatna medalja
REPREZENTACIJA Srbije u planinarskoj orijentaciji u nikad većoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu, održanom 27. i 28. septembra, šesti put zaredom odbranila je titulu prvaka.
Takmičenje je održano u Severnoj Makedoniji na planini Vodno, kod Skoplja. Naš nacionalni tim sa ukupno 6.723 poena bio je ubedljivo najbolji, ispred Slovenije koja je zauzela drugo mesto sa 5.839 poena.
Među reprezentativcima je bio i veteran Planinarskog kluba Javorak iz Paraćina, Saša Milošević, koji je dao veliki doprinos zajedničkom uspehu jer su veterani i ovog puta pobedili u svojoj kategoriji i osvojili zlatnu medalju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Našoj reprezentaciji ovo je ukupno sedma šampionska titula osvojena na balkanskim prvenstvima.
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)