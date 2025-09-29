SRBIJA PRVAK BALKANA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI: Veteranu Javorka Saši Miloševiću zlatna medalja

REPREZENTACIJA Srbije u planinarskoj orijentaciji u nikad većoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu, održanom 27. i 28. septembra, šesti put zaredom odbranila je titulu prvaka.

Foto: Fejsbuk/PK Javorak

Takmičenje je održano u Severnoj Makedoniji na planini Vodno, kod Skoplja. Naš nacionalni tim sa ukupno 6.723 poena bio je ubedljivo najbolji, ispred Slovenije koja je zauzela drugo mesto sa 5.839 poena.

Među reprezentativcima je bio i veteran Planinarskog kluba Javorak iz Paraćina, Saša Milošević, koji je dao veliki doprinos zajedničkom uspehu jer su veterani i ovog puta pobedili u svojoj kategoriji i osvojili zlatnu medalju.

Našoj reprezentaciji ovo je ukupno sedma šampionska titula osvojena na balkanskim prvenstvima.