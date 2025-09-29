Ostali sportovi

SLAVLJE U NIŠU: Pobeda rukometaša kraljevačkog Metalca

Goran Ćirović

29. 09. 2025. u 16:05

Drugu prvenstvenu pobedu ove sezone ostvarili su rukometaši kraljevačkog Metalc minulog vikenda u okviru 2. kola Super B lige, grupa „istok-zapad“.

СЛАВЉЕ У НИШУ: Победа рукометаша краљевачког Металца

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčni su u Nišu savladali domaći Železnigar Jug sa 30:24 (14:14) uz 8 golova Vladimira Antića, dok je kod domaćina Đorđe Spasić postigao 7.

Rezultati 2. kola: Hajduk Veljko-Rudar 27:30, Mačva-Zlatar 26:26, Priboj-Loznica 20:33, Topličanin-Ub 29:18, Železničar Jug-Metalac 24:30.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!
Ostali sportovi

0 0

HOĆEMO OLIMPIJSKO ZLATO, NIJE TO ZA VANZEMALJCE! Naši najbolji veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pucaju od samopouzdanja!

TIHO su otišli na SP u Šangaju, osvojili srebrnu medalju i vratili se u Beograd bez pompe. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, vicešampiona sveta u dubl skula, posle 10 godina doneli su trofej srpskom veslanju i veruju da će nacija još neki put obradovati, a cilj im je zlatna medalja na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

29. 09. 2025. u 16:37

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete