SLAVLJE U NIŠU: Pobeda rukometaša kraljevačkog Metalca
Drugu prvenstvenu pobedu ove sezone ostvarili su rukometaši kraljevačkog Metalc minulog vikenda u okviru 2. kola Super B lige, grupa „istok-zapad“.
Kraljevčni su u Nišu savladali domaći Železnigar Jug sa 30:24 (14:14) uz 8 golova Vladimira Antića, dok je kod domaćina Đorđe Spasić postigao 7.
Rezultati 2. kola: Hajduk Veljko-Rudar 27:30, Mačva-Zlatar 26:26, Priboj-Loznica 20:33, Topličanin-Ub 29:18, Železničar Jug-Metalac 24:30.
