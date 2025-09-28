Ostali sportovi

BRUTALNO! Hrvat "pregažen" za tri minuta (VIDEO)

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 10:25

MMA borac iz Hrvatske Ivan Erslan brutalno je poražen na UFC Pert u noći između subote i nedelje.

БРУТАЛНО! Хрват прегажен за три минута (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Hrvat je izgubio od Džimija Kruta nakon samo tri minuta meča u Australiji.

Ovo je bio drugi najveći događaj večeri, a Hrvat je nakon bledog izdanja upisao treći UFC poraz, a sada ukupni skor glasi 14-6 i 1 NC.

