"NA TRONU SMO SVETA" Aleksandar Vučić čestitao Komarovu na podvigu na Svetskom prvenstvu u rvanju

21. 09. 2025. u 20:19

Rvač reprezentacije Srbije Aleksandar Komarov je na impresivan način osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u kategoriji do 87 kilograma i na tome mu je prvi čestitao predsednik naše države, Aleksandar Vučić.

Foto Tanjug

- Sve čestitke našem Aleksandru Komarovu na osvojenoj zlatnoj medalji!

Srbija je ponovo na tronu sveta, ovoga puta u Zagrebu, zahvaljujući Vašoj snazi, nepokolebljivom duhu i izuzetnoj posvećenosti. Ovaj trijumf je trenutak istinskog nacionalnog ponosa i potvrda da šampioni uvek pronalaze put do vrha.
Aleksandre, cela Srbija slavi Vaš uspeh! - poručio je Vučić putem društvene mreže "Iks", ranije poznate kao Tviter.

