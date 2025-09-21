"NA TRONU SMO SVETA" Aleksandar Vučić čestitao Komarovu na podvigu na Svetskom prvenstvu u rvanju
Rvač reprezentacije Srbije Aleksandar Komarov je na impresivan način osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u kategoriji do 87 kilograma i na tome mu je prvi čestitao predsednik naše države, Aleksandar Vučić.
- Sve čestitke našem Aleksandru Komarovu na osvojenoj zlatnoj medalji!
Aleksandre, cela Srbija slavi Vaš uspeh! - poručio je Vučić putem društvene mreže "Iks", ranije poznate kao Tviter.
