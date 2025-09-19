SRBIJA ĆE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKATI! Evo kada Adriana Vilagoš nastupa u finalu Svetskog prvenstva
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš plasirana se danas u finale bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Ona je u trećoj seriji kvalifikacija koplje bacila 66,06 metara i tako prebacila kvalifikacionu normu.
Kvalifikaciona norma je iznosila 62,50 metara.
U prvom pokušaju je koplje bacila 61,22 metra, dok je u drugom bacila 11 centimetara manje.
Finale je na programu u subotu od 14.05.
