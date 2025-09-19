Ostali sportovi

SRBIJA ĆE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKATI! Evo kada Adriana Vilagoš nastupa u finalu Svetskog prvenstva

Марко Паунић
Marko Paunić

19. 09. 2025. u 13:46

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš plasirana se danas u finale bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

СРБИЈА ЋЕ ОВО СА НЕСТРПЉЕЊЕМ ЧЕКАТИ! Ево када Адриана Вилагош наступа у финалу Светског првенства

FOTO: Tanjug/AP

Ona je u trećoj seriji kvalifikacija koplje bacila 66,06 metara i tako prebacila kvalifikacionu normu.

Kvalifikaciona norma je iznosila 62,50 metara.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U prvom pokušaju je koplje bacila 61,22 metra, dok je u drugom bacila 11 centimetara manje.

Finale je na programu u subotu od 14.05.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese