METALAC PROTIV ZLATARA: Prvo kolo rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“
Utakmicama prvog kola ovog vikenda startuje prvenstvena trka za bodove rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“.
Na premijeri nove sezone, rukometaši kraljevačkog Metalca će pred svojim navijačima u novoj hali kraj Ibra, u nedelju od 17 sati, ugstiti Zlatar iz Nove Varoši.
U ostalim mečevima 1. kola ove gupe sastaće se i Smederevo-Železničar Jug, Priboj-Mačva, Loznica-Topličanin i Ub-Hajduk Veljko.
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)