METALAC PROTIV ZLATARA: Prvo kolo rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“

Utakmicama prvog kola ovog vikenda startuje prvenstvena trka za bodove rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“.

G.Šljivić (arhiva)

Na premijeri nove sezone, rukometaši kraljevačkog Metalca će pred svojim navijačima u novoj hali kraj Ibra, u nedelju od 17 sati, ugstiti Zlatar iz Nove Varoši.

U ostalim mečevima 1. kola ove gupe sastaće se i Smederevo-Železničar Jug, Priboj-Mačva, Loznica-Topličanin i Ub-Hajduk Veljko.