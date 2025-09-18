RADUJ SE SRBIJO! Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva
Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale.
Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra.
Finale je na programu u nedelju.
