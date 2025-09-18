Ostali sportovi

RADUJ SE SRBIJO! Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva

18. 09. 2025. u 13:40

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

FOTO: Tanjug/AP

Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale.

Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra.

Finale je na programu u nedelju.

