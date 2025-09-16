GOCIĆ OPET CRNO-BELI: Legendarni vaterpolista i trener šef stručnog štaba kluba i Akademije Partizana
NIGDE nije kao na Banjici. Legendarni kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Živko Gocić posle 15 godina vratio se u Partizan. Trofejni trener je od danas zvanično šef stručnog štaba crno-belih i brinuće o svim kategorijama u obe konkurencije, kao i o klupskoj Akademiji. Stefan Ćirić ostaje kormilar prvog tima.
Gocić je ponikao na Banjici, izgradio sjajnu karijeru, koji je nadogradio u inostranstvu, posebno u Mađarskoj. Živko je trenersku karijeru počeo pre sedam godina u Solnoku, s kojim je osvojio i Ligu Evrope, a od 2022.do 2025. vodio je Novi Beograd s kojim je igrao u dva finala Lige šampiona.
- Više volim da govorim kraj bazena, nego na presu. Neću biti glavni trener, ali trudiću se da svojim iskustvom i znanjem pomognem celoj organizaciji, kao i trenerima da sprovedu svoje ideje - istakao je na presu Gocić.
Živko nije propustio da naglasio da je Banjicu uvek doživljavao kao svoju kuću.
- Osećam se kao da nikad nisam otišao iz Partizana. Nekako sam uvek, nekad više, nekad manje, bio uključen u sve što se dešavalo u klubu. Na tom bazenu sam proveo najlepše dane mog života. Za sve što sam postigao u životu zaslužan je Partizan - podvukao je Gocić.
Živko je svestan da saradnike i njega očekuje dosta posla kako bi se klub vratio na stare staze.
- Partizan je nešto posebno i ja ću učiniti da tu posebnost prenesem na devojčice i dečake i da se oni u budućnosti tako osećaju.Partizan je dom velikih šampiona - naglasio je Gocić.
Inače, potpredsednik kluba Filip Filipović najavio da će da će od oktobra Partizan i njegova akademija krenuti sa radom u Londonu.
Perišić počasni predsednik
ČUVENI Đorđe Perišić, koji je sa Partizanom osvojio šest titula prvaka Evrope, na prvoj narednoj Skupštini, postaće počasni predsednik kluba, najavio je potpredsednik crno-belih Filip Filipović.
Inače, u nedelju (11.00) na Banjici biće održan "Crno-beli dan".
