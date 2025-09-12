PARTIZAN ČUVA TRON: Crno-beli sutra u Leskovcu protiv rukometaša Dubočica počinju odbranu krunu, a najveći rival im je Vojvodina
POSLE dama, kreću i rukometaši. Naši najbolji klubovi od subote će se boriti za što bolji plasman i - titulu. Krunu brane igrači Partizan, a sa trona će pokušati da ih skinu rukometaši Vojvodine. Iz senke će pretiti Metaloplastika i Dinamo. Ukoliko ne bude iznenađenja taj kvartet će igrati u plej-ofu i odlučivati o prvaku države.
Ostale ekipe boriće se za plej-in (za plasman od 5. do 8. mesta), kako bi izbegle plej-aut, od 9. do 12. mesto. Poslednje dve ispadaju iz lige, a deseta igra baraž.
Parovi prvog kola ARKUS lige za rukometaše, subota: Vojvodina - Vranje (18.00), Jugović - Dinamo (19.00), Šamot - Proleter (19.00), Dubočica - Partizan (19.00). Nedelja: Radnički - Kikinda (19.00). Ponedeljak: Metaloplastika - Crvena zvezda (19.00).
