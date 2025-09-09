Ostali sportovi

PORODILA SE MILICA MANDIĆ! Dete dobilo ime starije od Hrišćanstva

Новости онлине

09. 09. 2025. u 16:02

Milica Mandić Ćurišić, naša proslavljena olimpijka, dvostruka šampionka Olimpijskih igara u tekvondu, rodila je i drugo dete.

ПОРОДИЛА СЕ МИЛИЦА МАНДИЋ! Дете добило име старије од Хришћанства

Instagram / Milica Mandić

Da se ona porodila, javnost je obavestio njen suprug, Marko Đurišić, na društvenim mrežama.

Nakon sina Mateje, koji je na svet došao u aprilu 2023, ovog septembra Đurišići su dobili devojčicu.

Odabrali su joj ime - Irina.

Značenje imena Irina

Irena i izvedena imena od njih (poput Irina, ili Ajrin, ili muška Irinej/Irenej), je žensko ime starogrčkog porekla.

Najčešće se za značenje uzima "mir", ponekad "spokoj", ređe "harmonija", je su imenom Ajrena stari Grci nazivali svoju boginju mira, za koju su smatrali da je ćerka Zevsa i Temide.

Sveta Irina

Sveta Irina je bikla hrišćanska mučenica iz 4. veka. 

Rođena pod imenom Penelopa u gradu Magedonu (rimska provincija Pamfilija). Bila je ćerka paganskog kralja Likinija. Njen učitelj Apelijan joj je često pričao o hrišćanstvu. Kada je stasala za udaju, odbijanjem da se uda, razgnevila je oca, i otac je hteo da je muči, ali ona ga je preobratila u hrišćanstvo.

Mučena je od strane ostala četiri cara.

U hrišćanskoj tradiciji pamti se da je "posle svih muka, Irina došla u grad Mesemvriju, gde ju je umrtvio car Savorije, ali ju je Bog oživeo". Car se tada zajedno sa mnogim narodom krstio kada je video to čudo. Veruje se da je sveta Irina svojim stradanjem u veru Hristovu privela preko sto hiljada neznabožaca.

Najzad je sama legla u grob i naredila Apelijanu da grob zatvori. Posle četiri dana, kad su grob otvorili njeno telo nije bilo u grobu, ostalo je zabeleženo u predanju.

