Ostali sportovi

UBEDLJIVO DO POLUFINALA: Odbojkašice Brazila nastavljaju pohod ka zlatu na Svetskom prvenstvu

Танјуг

04. 09. 2025. u 14:54

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Brazila plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u Bangkoku u četvrtfinalu savladala selekciju Francuske rezultatom 3:0, po setovima 27:25, 33:31, 25:19.

Foto: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

Najefikasnija u selekciji Brazila bila je Julija Bergman sa 17 poena. U reprezentaciji Francuske najbolja je bila Elena Kazo sa 20 poena.

Odbojkašice Brazila će u polufinalu SP igrati protiv Italije. Ovaj meč je na programu u subotu od 14.30 časova.

Poslednji meč četvrtfinala biće odigran danas od 15.30 sati, a sastaće se Turska i Sjedinjene Američke Države.

Pobednik ovog duela igraće u subotu od 10.30 časova u polufinalu Svetskog prvenstva protiv Japana.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

