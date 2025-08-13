VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

Ovaj naslov, i prateće fotografije, objavio je jedan od vodećih hrvatskih medija.

Foto: Instagram / Barbara Matic

Naime, 24sata.hr je objavio sledeće:

"Barbara Matić je pre godinu dana ispunila san i osvojila zlatnu medalju u džudou na Olimpijskim igrama u Parizu.

Uzela je kratki predah od ovog sporta pa se opet vratila takmičenju, a došlo je do promene i na ljubavnom planu.

Barbara Matić je godinama bila u vezi s Franom Vugdelijom (portal Indeks navodi da su se zabavljali šest godina, prim. aut.), bili su i vereni, te planirali veliku svadbu ove godine, no Barbara i Frano raskinuli su nedugo nakon Igara u Parizu.

U razgovoru za Stori potvrdila je kako su odlučili da nastave odvojenim putevima nakon duge veze.

Svako je nastavio svojim putem, a krajem prošle godine Barbara je otkrila kako je njeno srce osvojio srpski džudista Filip Džinović.

- Fotografisali smo se (Filip i ja, prim. aut.) zajedno, a onda sam se odlučila i za jednu posebnu fotografiju. Ovo nam je prvi zajednički izlazak na ovakvo događanje. Filipu nije bilo neugodno i nisam morala da ga nagovaram - komentarisala je hrvatska sportistkinja koja je na rođendansku proslavu pomenutog časopisa došla s novim dečkom.

Da novopečenom paru cvetaju ruže u ljubavi, dokazuju svakodnevno na društvenim mrežama gde objavljuju zajedničke fotografije s putovanja", ističe "24 sata".



