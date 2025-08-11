Ostali sportovi

VOJSKA SRBIJE JE PONOSNA! Elzan Bibić oborio državni rekord

Дарко Николић
Darko Nikolić

11. 08. 2025. u 14:32

Atletski reprezentativac Srbije Elzan Bibić oborio je državni rekord u trci na 5.000 metara.

ВОЈСКА СРБИЈЕ ЈЕ ПОНОСНА! Елзан Бибић оборио државни рекорд

FOTO: M. Vukadinović

Evo kako je o tome javnost obavestilo Ministarstvo odbrane:

"Pripadnik sportske jedinice Vojne akademije Univerziteta odbrane, vojni službenik Elzan Bibić, oborio je državni rekord u trci na 5.000 metara na atletskom mitingu u gradu Oregem u Kraljevini Belgiji.


Bibić je zauzeo drugo mesto u drugoj grupi istrčavši 5.000 metara za 13 minuta 13 sekundi i šest stotinki i na taj način popravio sopstveni državni rekord iz 2024. godine, koji je istrčao u španskom gradu Uelva".

Bibić je istakao svoje zadovoljstvo postignutim rezultatom.

- Veoma sam zadovoljan trkom na mitingu u Oregemu. Od samog starta osećao sam se snažno i fokusirano. Novi lični, ujedno i državni rekord, za mene je potvrda da treninzi i odricanja daju rezultate i to mi daje dodatni motiv da nastavim još jače - rekao je Bibić.

U prethodne dve nedelje Bibić je imao još jedan zapažen nastup u trci na 5.000 metara na Prvenstvu Balkana u gradu Volos u Republici Grčkoj, gde je trijumfovao sa rezultatom 14:03,83 i postao seniorski prvak Balkanskog poluostrva.

Ostvarenim rezultatima on se svrstao u uži krug kandidata za nastup na Svetskom prvenstvu u atletici, čiji će domaćin biti Tokio od 13. do 21. septembra 2025. godine.

