POSLE HRVATA, PRED SRBIMA PALI I - ONI! Rukometaši Srbije blistaju na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina!
Pobeda nad Hrvatskom od 26:25 nije bila puka slučajnost za U19 rukometnu reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu za mlade rukometaše.
Muška juniorska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je danas u Kairu i selekciju Alžira rezultatom 32:22 (14:8) u drugom kolu grupe C Svetskog prvenstva za igrače do 19 godina.
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Ognjen Cenić sa devet golova. Andrija Stankov je postigao pet, a po četiri gola dali su Đorđe Draško i Vukašin Pavlović.
U selekciji Alžira po pet golova postigli su Ali Neđimedin Hakimi i Selim Berou.
Kasnije danas sastaće se Španija i Hrvatska u drugom kolu grupe C.
Mladi rukometaši Srbije će u subotu od 18.30 časova igrati u poslednjem kolu grupe C protiv Španije.
Srbija je prva na tabeli sa četiri boda, Španija ima dva boda, Hrvatska i Alžir su bez bodova.
Dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe nastavljaju borbu za medalje.
