POSLE HRVATA, PRED SRBIMA PALI I - ONI! Rukometaši Srbije blistaju na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina!

Pobeda nad Hrvatskom od 26:25 nije bila puka slučajnost za U19 rukometnu reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu za mlade rukometaše.

FOTO: Tanjug/AP

Muška juniorska rukometna reprezentacija Srbije pobedila je danas u Kairu i selekciju Alžira rezultatom 32:22 (14:8) u drugom kolu grupe C Svetskog prvenstva za igrače do 19 godina.





Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Ognjen Cenić sa devet golova. Andrija Stankov je postigao pet, a po četiri gola dali su Đorđe Draško i Vukašin Pavlović.

U selekciji Alžira po pet golova postigli su Ali Neđimedin Hakimi i Selim Berou.

Kasnije danas sastaće se Španija i Hrvatska u drugom kolu grupe C.

Mladi rukometaši Srbije će u subotu od 18.30 časova igrati u poslednjem kolu grupe C protiv Španije.

Srbija je prva na tabeli sa četiri boda, Španija ima dva boda, Hrvatska i Alžir su bez bodova.

Dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe nastavljaju borbu za medalje.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu