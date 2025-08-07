Ostali sportovi

"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46

SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.

FOTO: Privatna arhiva

Osvajačica preko 120 medalja važi za jednu od najtalentovaniji karatistkinja sveta, ali je pre dva meseca njen život postao teška borba, a sve zbog, kako ona tvrdi, grupa stranih internet hakera koji ucenjuju nju i njenu porodicu. 

- Pretnje su prvo stizale mejlom. Pretili su meni i mojoj porodici. Odmah smo sve prijavili policiji - rekla je ona i potom dodala: 

FOTO: Privatna arhiva

-  Posebno me boli što su pretili mom ocu koji boluje od multipla skleroze.  Pretili su nam iznudom novca, da ukoliko ne pošaljem 50.000 evra da će mi uništi karijeru, da članovi moje porodice od sramote neće smeti da izađu na ulicu - uznemireno je Emilija podelila svoje muke u razgovoru za "Novosti". 

Ona je istakla da teško psihički podnosi pretnje koje dobija. 

- Pući će mi srce. Ne znam koliko još mogu da izdržim. Ovakve stvari mnogo loše utiču na osobu starosti 20 godina - ističe supertalentovana sportistkinja.

Ko je Emilija Antanasijević

Emilija Antanasijević (20), rođena u Beogradu. 

Svetska i evropska omladinska šampionka u karateu. Osvajač nagrade za najboljeg mladog sportistu u SD Crvena zvezda. 

Na Evropskom prvenstvu u Riminiju 2022. godine osvojila je tri zlatne medalje, a na svetskom prvenstvu u Lubinu u Poljskoj osvojila je zlatnu medalju. 

