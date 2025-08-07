Ostali sportovi

SJAJAN POČETAK: Juniorke Srbije pobedile Portoriko na startu Svetskog prvenstva

Танјуг

07. 08. 2025. u 13:23

ŽENSKA juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije (igračici rođene 2005. i mlađe) pobedila je danas u Surabaji selekciju Portorika rezultatom 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) u meču 1. kola grupe A na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Indoneziji.

СЈАЈАН ПОЧЕТАК: Јуниорке Србије победиле Порторико на старту Светског првенства

FOTO: OSS

Najefikasnije u našoj selekciji bile su Andrea Simovski i Katarina Gagić, koje su zabeležile po 16 poena. U reprezentaciji Portorika najbolja je bila Karla Mišel Sančez sa devet poena.

Odbojkašice Srbije igraće u petak u drugom kolu protiv Vijetnama.

U grupi A se pored Srbije, Portorika i Vijetnama nalaze još i selekcije Indonezije, Argentine i Kanade.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri najbolje selekcije iz svake grupe, dok će preostale dve reprezentacije igrati u razigravanju za plasman od 17. do 24. mesta.

