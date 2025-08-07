Ostali sportovi

INTERNACIONALNI POKAZNI TENISKI TRENING U ŽITIŠTU: Po po prvi put za decu

Bogoljub Grujić

07. 08. 2025. u 09:11

ŽITIŠTE je jedna od retkih varoši u Banatu, koje ima profesionalni, šljakasti teniski teren, a tu pogodnost iskoristio je Ranko Đurica, sportski radnik i promoter i u saradnji sa lokalnim Teniskim klubom Trending, organizovao prvi internacionalni teniski trening za decu iz Nemačke, Luksemburga i Srbije.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПОКАЗНИ ТЕНИСКИ ТРЕНИНГ У ЖИТИШТУ: По по први пут за децу

P. Stanić

- Domaćini u Žitištu, svojski su se potrudili, pkdloga od šljake je bila na vrhunskom nivou i deca su uživala na treningu koji ke vodio Peter Diter, teniski stručnjak iz Frankfurta, Nemac koji je odnedavno stanovnik Žitišta.

- Uvek smo raspoloženi za kvalitetnu saradnju, ideja Ranka Đurice nam se u startu dopala, a na treningu su bila deca uzrasta od 5 do11 godina, gosti iz Nemačke, Luksemburga i nekoliko mesta u Srbiji - dodaje Aleksandra Dutina Pešut, predsednik Teniskog kluba Trending iz Žitišta, uz napomenu da će se internacionalni treninzi nastaviti tokom leta. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju