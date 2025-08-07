INTERNACIONALNI POKAZNI TENISKI TRENING U ŽITIŠTU: Po po prvi put za decu
ŽITIŠTE je jedna od retkih varoši u Banatu, koje ima profesionalni, šljakasti teniski teren, a tu pogodnost iskoristio je Ranko Đurica, sportski radnik i promoter i u saradnji sa lokalnim Teniskim klubom Trending, organizovao prvi internacionalni teniski trening za decu iz Nemačke, Luksemburga i Srbije.
- Domaćini u Žitištu, svojski su se potrudili, pkdloga od šljake je bila na vrhunskom nivou i deca su uživala na treningu koji ke vodio Peter Diter, teniski stručnjak iz Frankfurta, Nemac koji je odnedavno stanovnik Žitišta.
- Uvek smo raspoloženi za kvalitetnu saradnju, ideja Ranka Đurice nam se u startu dopala, a na treningu su bila deca uzrasta od 5 do11 godina, gosti iz Nemačke, Luksemburga i nekoliko mesta u Srbiji - dodaje Aleksandra Dutina Pešut, predsednik Teniskog kluba Trending iz Žitišta, uz napomenu da će se internacionalni treninzi nastaviti tokom leta.
