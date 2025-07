KAPITEN SRBIJE GRMI: "Dva meseca smo bacili u vodu, bolje da se u Beogradu i ne pojavljujemo, ako..."

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić izjavio je danas posle poraza od Grčke, u meču za bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, da su utisci sada loši i dodao da su "delfini" dali sve od sebe.

Vaterpolisti Srbije poraženi su od Grčke rezultatom 16:7 u meču za bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu.

"Ne znam šta bih rekao. Utisci su sada loši, dali smo sve od sebe. Posle poraza od Mađara nismo uspeli da se vratimo i to se videlo na utakmici za treće mesto. Jako mi je žao, to nismo mi. Opet ulazimo u ciklus gde gledamo Olimpijske igre. Ostao sam bez reči, dva meseca smo bacili u vodu. Svaka čast Grcima na zasluženoj pobedi. Nadam se da ćemo se dići, imamo za pet meseci Evropsko prvenstvo u Areni. Ako ovakvi budemo, u Beogradu bolje da se ne pojavljujemo", rekao je Jakšić, a prenosi sajt Vaterpolo saveza Srbije.

Vaterpolista Srbije Miloš Ćuk naveo je da "delfini" nisu imali svoj dan.

"Kakvi mogu da budu utisci posle ovakvog debakla. Posle prve četvrtine nismo znali šta radimo, bili bez snage, bili smo na rezervi. Dva meseca smo trenirali za ovo. Od drugog poluvremena sa Mađarskom do kraja turnira nismo ličili na sebe. Drugi neka analiziraju zašto je to tako. Dali smo sve od sebe kako god to zvučalo, a to nije ličilo ni na šta. To je sada naše realno stanje i treba videti da se ubuduće ovo ne ponavlja", izjavio je Ćuk.

