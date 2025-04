"ŠTA SMO MI DOŽIVELI U ATINI, PA SE NISMO POVUKLI S TERENA..." Trener rukometaša Partizana o duelu sa AEK-om i neverovatnom odlukom EHF-a

Rukomet je doživeo težak udarac u nedelju uveče u Beogradu, kada nije odigrana revanš utakmica četvrtfinakla EHF kupa Partizan - AEK, a jedan od aktera tog odluženog rukomentog meča, trener crno-belih Đorće Ćirković, na zanimljiv način je sumirao utiske. I to uoči prvenstvenih obaveza.

Podsetimo, utakmica je trebalo da počne u nedelju u 18 časova u hali na Banjici, ali su "grobari" bacili nekoliko topovskih udara zbog čega revanš najpre nije počeo na vreme, a potom se sve pretvorilo u gotovo dvosatno čekanje konačne odluke "šta će biti".

Na kraju je, kada su gosti odbili da izađu na parket, rešeno da se utakmica neće igrati u nedelju, pa su o ishodu ove situacije presudili čelni ljudi evropske kuće rukometa, EHF-a, čije saopštenje su vam "Novosti" već prenele i možete ga videti - ovde.

Uoči novih obaveza crno-belih, na njihovom klupskom sajtu je osvanuo tekst sledeće sadržine:

"Rukometaši Partizan u sredu od 19 časova gostuju ekipi Radničkog u Kragujevcu. Tim Rodoljuba Kurandića želi da sačuva šestu poziciju na tabeli i tako obezbedi mesto u plej-in fazi domaćeg prvenstva, a pored toga Radnički važi za vrlo motivisanu ekipu i nezgodnog protivnika kada igra pred svojim navijačima.

Sve u svemu, biće to teško gostovanje za izabranike Đorđa Ćirkovića, koji bi pobedom overili prvu poziciju pred plej-of, a naročito zbog svih dešavanja na Banjici u nedelju, kada se utakmica četvrtfinala Evrokupa između Partizana i AEK-a nije ni odigrala.

– Jeste teško razmišljati o narednim protivnicima u Super rukometnoj ligi nakon svega što se desilo. Oseća se blaga frustracija, a otežavajuća okolnost je kratak period za pripremu utakmice. Igračima sam rekao da je vrhunski sport takav, traži brzo prevazilaženje problema. Dešavaju se udarci tokom sezone i važno je biti spreman da odmah ustaneš i kreneš jače. Imamo tri kola da odigramo u kratkom roku, a potrebna su nam dva boda da osiguramo prvo mesto. Želimo da to uradimo što pre i tako ostvarimo prvi cilj ove godine, a to je da plej-of započnemo sa prve pozicije – naglasio je šef stručnog štaba crno-belih.

Nezaobilazna tema bila je odluka Evropske rukometne federacije, koja je objavljena u ponedeljak. Podsećamo, revanš četvrtfinala Evrokupa između Partizana i grčkog AEK-a trebalo je da se odigra u nedelju, sa početkom u 18 časova, ali kako su tokom zagrevanja od strane navijača upotrebljena određena pirotehnička sredstva, gosti su odlučili da se povuku sa terena. Nakon skoro dva sata pregovora između čelnika klubova, delegata i predstavnika EHF, AEK se izjasnio da ni pod kojim uslovima ne želi da odigra utakmicu u Beogradu. Dan kasnije EHF je na svom zvaničnom sajtu objavio odluku da se utakmica odigra na neutralnom terenu, u drugoj zemlji, i to bez prisustva publike.

Ćirković je podelio svoje viđenje celokupne situacije.

– Biću uzdržan od komentarisanja odluke EHF, jer obe strane imaju pravo žalbe i tek u naredna dva do tri dana, kada dobijemo konačnu odluku, možemo da se postavimo i odredimo prema tome. Klub će se pravno boriti, ali moram da priznam da je vrlo potcenjivački za nas mišljenje da nijedna prazna hala u Srbiji nije dovoljno bezbedna, nego se traži da se utakmica bez prisustva navijača odigra u drugoj državi. Činjenica je, i u to sam se svojim očima uverio, da su Grci samo čekali povod i bili spremni na ovaj scenario. Jednostavno, to im je odgovaralo, jednostrano su odbili da se revanš odigra. Kada se prisetimo svega što smo mi prethodno doživeli u Atini, a nismo se povukli sa terena, onda bi jedino bilo pravedno da ta utakmica na neutralnom terenu odluči o daljem prolazu, a da se rezultat iz prve poništi. Ako žele da sport pobedi, to je jedina logična i pravedna odluka – zaključio je trener Partizana", ističe se na kraju pomenute objave crno-belih.

