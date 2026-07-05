MOĆNA PORUKA PRED FINALE! Biser Srbije citirao Nebojšu Glogovca uz moćnu poruku Amerima

KADETSKA reprezentacija Srbije u nedelju od 19.15 igraće meč protiv Sjedinjenih Američkih Država za titulu šampiona sveta.

FOTO: FIBA.Basketball

Amerikanci važe za jednu od najvećih košarkaških sila čak i u uzrastu do 17 godina, selekcije SAD koja na ovom turniru postiže 114 poena prosečno i pobeđuje rivale u proseku 52 razlike.

Ipak, da se ekipa neće predati, pokazao je i lider ove generacije "orlića" Nikola Kusturica.

Košarkaš Barselone je na svom Instagramu podelio fotografiju uz jasnu poruku.

On je okačio sliku Nebojše Glogovca iz filma "Nebeska udica".

Glogovac je tada svom sinu u tom filmu izgovorio čuvenu rečenicu.

- Znaš kako se postaje pravi šampion? Izađeš na teren kad je najteže i pobediš!

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