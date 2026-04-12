VARŠAVA OTVARA PITANJE NOVE RASPODELE SNAGA U NATO: Amerikanci prebacuju vojsku bliže Rusiji?
U POLjSKOJ se sve češće govori o mogućem raspoređivanju američkih vojnika iz drugih država članica NATO-a, prenose RIA Novosti pozivajući se na portal "Virtuelna Poljska" (Wirtualna Polska).
-To nam deluje prilično optimistično. Međutim, podsetio bih da je već bilo nekoliko planiranih premeštanja američkih trupa – sa različitim stepenom realizacije. Pitanje je kako će to uticati na celovitost alijanse, ili na njen izostanak, izjavio je poljski pukovnik Pjotr Levandovski.
Prema njegovim rečima, ovakvim potezom Vašington pokazuje da može da povlači i raspoređuje svoje snage tamo gde smatra da mu najviše odgovara. Istovremeno, on je naglasio da povećanje broja američkih vojnika ne znači nužno i njihovo učešće u eventualnim operacijama u Evropi.
Kako navodi poljski medij, o ovoj temi su ranije razgovarali načelnik Generalštaba poljske vojske Veslav Kukuha i komandant američkih snaga u Evropi i Africi Kristofer Donaju.
Rusija je poslednjih godina više puta izražavala zabrinutost zbog, kako navodi, bez presedana povećane aktivnosti NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa ove poteze opravdava politikom "obuzdavanja agresije", dok u Kremlju ističu da Moskva nikome ne preti, ali da neće zanemariti aktivnosti koje mogu ugroziti njene interese.
Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je naglasio da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO-a, ali da zapadni političari redovno koriste narativ o "ruskoj pretnji" kako bi skrenuli pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.
(rt.rs)
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
