VARŠAVA OTVARA PITANJE NOVE RASPODELE SNAGA U NATO: Amerikanci prebacuju vojsku bliže Rusiji?

U POLjSKOJ se sve češće govori o mogućem raspoređivanju američkih vojnika iz drugih država članica NATO-a, prenose RIA Novosti pozivajući se na portal "Virtuelna Poljska" (Wirtualna Polska).

-To nam deluje prilično optimistično. Međutim, podsetio bih da je već bilo nekoliko planiranih premeštanja američkih trupa – sa različitim stepenom realizacije. Pitanje je kako će to uticati na celovitost alijanse, ili na njen izostanak, izjavio je poljski pukovnik Pjotr Levandovski.

Prema njegovim rečima, ovakvim potezom Vašington pokazuje da može da povlači i raspoređuje svoje snage tamo gde smatra da mu najviše odgovara. Istovremeno, on je naglasio da povećanje broja američkih vojnika ne znači nužno i njihovo učešće u eventualnim operacijama u Evropi.

Kako navodi poljski medij, o ovoj temi su ranije razgovarali načelnik Generalštaba poljske vojske Veslav Kukuha i komandant američkih snaga u Evropi i Africi Kristofer Donaju.

Rusija je poslednjih godina više puta izražavala zabrinutost zbog, kako navodi, bez presedana povećane aktivnosti NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa ove poteze opravdava politikom "obuzdavanja agresije", dok u Kremlju ističu da Moskva nikome ne preti, ali da neće zanemariti aktivnosti koje mogu ugroziti njene interese.

Predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je naglasio da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO-a, ali da zapadni političari redovno koriste narativ o "ruskoj pretnji" kako bi skrenuli pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.

(rt.rs)

