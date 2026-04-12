ZVEZDAŠI U EKSTAZI! Najbolji igrač produžava ugovor? (FOTO)
ODLIČNE vesti za navijače Crvene zvezde.
Ebuka Izundu je nedavno potpisao novi ugovor sa crveno-belima, a isto bi mogao da učini i Džordan Nvora.
Amerikanac sa nigerijskim korenima objavio je fotografije sa utakmice protiv Asvela, a u komentarima se odmah oglasio njegov saigrač Čima Moneke.
- Nisam raspoložen, samo potpiši ugovor - napisao je Moneke na i oduševio Delije svojim komentarom.
Podsećamo, Nedavno je Džered Batler uradio nešto slično nakon vesti o produžetku ugovora Ebuke Izundua, očito da je atmosfera crveno-belom taboru vrhunska.
Preporučujemo
Komentari (0)